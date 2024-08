A captura do veterano narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada nos Estados Unidos fez parte de um acordo entre Washington e um filho de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que também foi detido, revelou o governo mexicano nesta terça-feira (6).

Em coletiva de imprensa, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, conhecido pelas iniciais AMLO, confirmou parcialmente relatos divulgados pela imprensa dos dois países de que Joaquín Guzmán López negociou sua entrega com autoridades americanas.

"O que (os americanos) nos informaram foi sobre Guzmán López, que tinham conversas com ele e que, de repente, não só chegou Guzmán López, mas também o senhor Zambada", disse López Obrador em resposta a perguntas de jornalistas.

"El Mayo", que por décadas liderou o cartel de Sinaloa e foi aliado próximo de "El Chapo", era o narcotraficante mais procurado pelos Estados Unidos, com uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 84,7 milhões na cotação atual), até sua surpreendente captura em um aeroporto próximo a El Paso, no Texas.

Zambada chegou no dia 25 de julho em um avião particular juntamente com Guzmán López e ambos foram detidos por forças federais americanas ao descerem da aeronave.

A defesa do narcotraficante de 76 anos alega que seu cliente foi "sequestrado" por Guzmán e depois transferido para os Estados Unidos como parte de um suposto acordo.

López Obrador se absteve de fornecer mais detalhes, alegando que está aguardando outras informações oficiais de Washington, pois se trata de um "assunto delicado" e que poderia gerar "um conflito maior" no México.

Autoridades americanas afirmaram que desconheciam a presença de Zambada no avião.

Em cadeira de rodas e com aparência debilitada, o narcotraficante compareceu na quinta-feira passada a um tribunal no Texas para se declarar inocente das acusações de narcotráfico, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer assassinato.

Após sua detenção, Guzmán López foi levado para Chicago, onde também se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas.

O governo mexicano reitera que não participou dessas capturas.

Após a operação, circularam rumores de que Ovidio Guzmán, outro filho de "El Chapo" preso nos Estados Unidos, teria se tornado testemunha protegida. Washington esclareceu que ele continua sob custódia.

Guzmán pai foi entregue pelo México aos Estados Unidos em janeiro de 2017 e cumpre prisão perpétua em um presídio de segurança máxima em Florence, no Colorado.

Vicente Zambada, um dos filhos de “El Mayo” também está preso em um presídio americano após ter sido extraditado em 2010.

O mundo do narcotráfico mexicano tem sido marcado ao longo de décadas por supostas traições, com chefes de cartel revelando informações sobre grupos rivais.

