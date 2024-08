A chinesa Quan Hongchan conquistou sua segunda medalha de ouro nos saltos ornamentais dos Jogos Olímpicos de Paris nesta terça-feira (6), ao se impor na final individual da plataforma de 10 metros sem dar chances para as adversárias.

Desde o primeiro salto, com o qual obteve a pontuação perfeita de 10, Quan, de 17 anos, confirmou o favoritismo como atual campeã olímpica em Tóquio-2020 e terminou seus cinco saltos com 425.60 pontos.

A também chinesa Chen Yuxi, de 18 anos, ouro ao lado de Quan Hongchan no salto sincronizado da plataforma de 10m, repetiu com 420.7 pontos a prata obtida na final individual que conseguiu há três anos no Japão.

O bronze ficou com a norte-coreana Kim Mi Rae, de 23 anos, com 372.10 de pontuação.

A China venceu cinco das oito finais dos saltos ornamentais até agora nos Jogos de Paris. Wang Zongyan e Xie Siyi avançaram à final individual masculina do trampolim de 3m, que será disputada na próxima quinta-feira (8).

