A seleção brasileira de vôlei feminino se classificou para a semifinal do torneio olímpico dos Jogos de Paris ao derrotar a República Dominicana nesta terça-feira (6).

Sem grandes problemas, o Brasil fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-13 e 25-17.

Esta foi a quarta vitória da seleção feminina em quatro jogos na competição até aqui, todas sem perder um único set.

A capitã Gabi foi mais uma vez o destaque com 20 pontos marcados na partida, seguida por Ana Cristina (14 pontos) e Rosamaria (11 pontos).

Agora, as brasileiras entram na disputa direta por medalha e aguardam quem passar do duelo entre Estados Unidos e Polônia, que se enfrentam ainda nesta terça-feira, a partir das 12h00 (horário de Brasília), para conhecerem seu adversário por uma vaga na final olímpica.

Mais cedo, a Turquia venceu a China por 3 sets a 2 (23-25, 25-21, 26-24, 21-25 e 15-12) e se garantiu na semifinal do outro lado da chave, à espera do vencedor do último jogo de quartas de final, entre Itália e Sérvia, que entram em quadra a partir das 16h00.

