A Guarda Costeira da Grécia anunciou nesta terça-feira (6) o resgate de 75 pessoas em uma área onde aconteceu um dos piores naufrágios com migrantes no Mediterrâneo no ano passado.

Os migrantes estavam a bordo de um veleiro ao sudoeste da cidade costeira de Pilos, no Peloponeso, e serão levados para o porto grego de Kalamata, informou a Guarda Costeira, que não revelou a nacionalidade dos resgatados nem o ponto de onde iniciaram a viagem.

Em junho de 2023, um navio enferrujado e sobrecarregado que saiu de Tobruk, na Líbia, afundou ao sudoeste de Pilos. Cento e quatro pessoas sobreviveram, mas as autoridades acreditam que mais de 600 morreram na tragédia.

Dezenas de sobreviventes apresentaram uma ação criminal contra a Guarda Costeira grega, alegando que demorou horas para auxiliar os náufragos, apesar do alerta da agência europeia de fronteiras Frontex e da ONG Alarm Phone.

