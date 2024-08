A equipe brasileira feminina do tênis de mesa, formada por Bruna Alexandre e as irmãs Bruna e Giulia Takahashi, foi eliminada dos Jogos de Paris-2024 ao ser derrotada nesta segunda-feira (5) pela Coreia do Sul nas oitavas de final.

O Brasil perdeu por 3 a 1 no placar geral, mas apesar da derrota, Bruna Alexandre fez história em Paris. A jogadora de 29 anos, que perdeu um braço logo após o nascimento, se tornou a primeira atleta brasileira a disputar Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E este ano ela participará dos dois eventos na capital francesa.

Depois de estrear nos Paralímpicos de Londres 2012, aos 17 anos, Bruna Alexandre conquistou duas medalhas nas Paralimpíadas do Rio-2016 e outras duas em Tóquio-2020.

Nesta segunda-feira, ela fez sua estreia em Jogos Olímpicos jogando ao lado de Giulia. Foram derrotadas por Shin e Jeon no primeiro jogo do duelo Brasil-Coreia do Sul por 3 a 0 (parciais de 11/6, 11/5 e 11/8).

Depois foi a vez de Bruna Takahashi, que venceu Lee por 3 a 2 (11/8, 9/11, 9/11, 11/8 e 11/4). Mas a reação brasileira parou aí.

Giulia perdeu para Jeon (11/7, 11/4 e 11/2) e Bruna Alexandre foi derrotada por Lee (11/8, 11/5 e 11/6).

- Vitória no masculino -

Mais cedo, a equipe masculina do Brasil avançou às quartas de final ao vencer a equipe de Portugal.

Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro eliminaram os portugueses com 3 vitórias a 1, uma nas duplas (formada por Ishiy e Teodoro) e duas nos duelos individuais, em que jogaram Calderano e Ishiy.

As duplas abriram o confronto. Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro venceram os portugueses Tiago Apolonia e Marcos Freitas por 3 sets a 2 (parciais de 12-10, 11-9, 7-11, 8-11 e 12-10).

Depois foi a vez de Hugo Calderano entrar em ação, no individual. Após um início ruim, ele reagiu e derrotou João Geraldo por 3 a 0 (13-11, 11-5 e 11-7).

No terceiro jogo, o português Marcos Freitas bateu o brasileiro Guilherme Teodoro por 3 a 0 (11-7, 12-10 e 11-4) no único ponto conquistado por Portugal.

E fechando o confronto entre as equipes, Vitor Ishiy venceu João Geraldo num duelo acirrado de cinco sets dando a vitória definitiva ao Brasil. Ele venceu por 3 a 2 (parciais de 14-12, 8-11, 8-11, 11-9, 14-12).

A equipe brasileira aguarda o vencedor do duelo entre França e Eslovênia.

As quartas de final estão marcadas para a quarta-feira (7).

aam/mvv