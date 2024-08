O River Plate anunciou nesta segunda-feira (5) o retorno do técnico Marcelo Gallardo, que em sua primeira passagem pelo clube conquistou 14 títulos, entre eles duas Copas Libertadores (2015 e 2018).

"É um desafio muito grande para mim", disse Gallardo ao ser apresentado em entrevista coletiva.

"Hoje é um dia histórico para todo a família River pelo começo da segunda etapa de Marcello Gallardo", expressou o presidente do clube, Jorge Brito.

Gallardo, que comandou a equipe 'Millonaria' durante oito anos e meio em sua primeira passagem, vai substituir Martin Demichelis, que conquistou três títulos em 20 meses no cargo.

Uma crise nas últimas semanas motivou a saída de Demichelis, mesmo com o River ainda com chances no Campeonato Argentino e classificado para as oitavas de final da Libertadores.

"Não é nenhuma revanche, estar aqui é um privilégio", disse Gallardo. "Às vezes é bom sair para ter uma visão de fora", acrescentou o treinador, sem dar maiores detalhes dos planos para esta segunda etapa no clube.

"Meu trabalho e fazer com que a equipe jogue como o torcedor sente que tem que jogar. Estamos muito motivados", continuou.

Depois de deixar o clube argentino em outubro de 2022, Gallardo tirou um período sabático de quase um ano e retomou sua carreira no Al-Ittihad da Arábia Saudita, onde teve resultados abaixo do esperado e acabou demitido depois de 30 jogos, nos quais o time sofreu 14 derrotas.

Em seu retorno ao River Plate, o treinador já se prepara para as oitavas de final da Libertadores contra o também argentino Talleres, com jogo de ida no dia 14 de agosto e a volta no dia 21.

Em sua primeira passagem pelo clube, entre junho de 2014 e outubro de 2022, Gallardo esteve à frente da equipe em 425 jogos oficiais, com um retrospecto de 228 vitórias, 111 empates e 86 derrotas.

sa/tev/ol/cb/aam