A grande ginasta americana Simone Biles curvou-se nesta segunda-feira (5) para sua rival Rebeca Andrade no pódio, depois que a brasileira garantiu o ouro na final do solo feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.

Biles disputava seu quarto ouro em Paris no último dia de competição, mas depois de escorregar na trave de equilíbrio, alguns erros também custaram caro na sua apresentação do solo.

Apesar disso, a americana de 27 anos diz que não poderia ficar decepcionada com a conquista de medalhas na capital francesa, incluindo três de ouro, enquanto sua companheira de equipe, Jordan Chiles, conquistou o bronze no solo.

"Rebeca é incrível demais, ela é uma rainha", disse Biles. "Ela é tão emocionante de assistir e todos os fãs na multidão sempre torcendo por ela, então foi a coisa certa a acontecer", afirmou a ginasta.

"Foi um pódio todo preto, então já era muito emocionante para nós, mas Jordan sugeriu que deveríamos nos curvar a ela e eu disse: 'com certeza'", acrescentou.

A performance de Biles no solo, ao som do hit de Taylor Swift "Ready For It", incluía dois dos saltos que levavam seu nome. Mas uma dedução de 0,6 ponto por pisar duas vezes fora dos limites do tablado lhe custou caro, já que marcou uma pontuação de 14.133, pouco atrás da pontuação de ouro de Rebeca, 14.166.

A brasileira, já medalhista de ouro no salto nos Jogos de Tóquio em 2021, adiados pela pandemia, conquistou sua quarta medalha em Paris depois das pratas no individual geral e salto e do bronze na disputa por equipes.

Apesar de ter terminado em quarto lugar na final da trave de equilíbrio, Rebeca se preparou para "mostrar às pessoas que é possível".

"Não se tratava de vencer Simone, mas de vencer a mim mesma", disse a ginasta de 25 anos.

Quando questionada sobre a reverência de Biles e Chiles no pódio, a brasileira afirmou que "foi muito fofo da parte delas. São as melhores atletas do mundo e o que fizeram significa muito para mim. Estamos sempre torcendo uma pela outra, a final é muito difícil para todas".

Rebeca disse estar orgulhosa do pódio totalmente negro na ginástica após os campeonatos mundiais, porque mostra "o poder negro de novo, podemos fazer isso acontecer".

"Eu me amo, amo a cor da minha pele, mas não estou focada nisso. Rebeca vai além da cor. O mesmo vale para Simone e Jordan", enfatizou.

Biles também termina os Jogos de Paris com quatro medalhas após conquistar o ouro na disputa por equipes, no individual geral e no salto, e a prata no solo. Seu total olímpico agora é de 11 – sete ouros, duas pratas e dois bronzes.

Suas questões sobre o bloqueio mental debilitante, conhecido como "twisties", levaram à sua retirada de vários eventos nos Jogos de Tóquio, três anos atrás.

Jordan Chiles, de 23 anos, conquistou o bronze depois de ficar inicialmente em quinto lugar no solo, depois que uma revisão aumentou sua pontuação de dificuldade e empurrou Ana Barbosu, da Romênia, para fora do pódio, no quarto lugar.

ea/dj/aa/cb