As Nações Unidas afirmaram, nesta segunda-feira (5), que nove funcionários da sua Agência para os Refugiados Palestinos (UNRWA) "poderiam estar envolvidos" no ataque de 7 de outubro no sul de Israel perpetrado pelo Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza, e foram demitidos.

"Temos informações suficientes para tomarmos as medidas que estamos tomando – ou seja, a demissão destes nove indivíduos", disse o porta-voz da ONU, Farhan Haq.

