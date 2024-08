Os Estados Unidos resolveram retirar as tropas de sua última base no Níger, informou o Pentágono nesta segunda-feira (4), mais de um ano depois que líderes golpistas militares mandaram sair do país africano.

A "retirada das forças e bens americanos da Base Aérea 201 em Agadez está concluída", confirmou o Pentágono em uma declaração conjunta com o Ministério da Defesa do Níger.

"Este esforço... continuará entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e Níger durante as próximas semanas para garantir que a retirada total se complete segundo o planejado", afirmou.

Não foram divulgados detalhes sobre os equipamentos que ainda precisam ser retirados pelos Estados Unidos do país.

Cerca de 200 soldados americanos serviam na base de drones de Agadez, no norte do país.

As tropas americanas faziam parte de um esforço internacional para reprimir grupos jihadistas islamistas que atacam regularmente a região. Mas os militares que tomaram o poder no Níger com um golpe em 26 de julho de 2023 comunicaram as forças americanas e francesas que deveriam deixar o país.

"Durante a última década, as tropas americanas treinaram as forças do Níger e apoiaram missões antiterroristas dirigidas por aliados contra o Estado Islâmico (EI) e a rede Al-Qaeda na região", disse o comunicado.

"A eficaz cooperação e comunicação entre as Forças Armadas dos Estados Unidos e Níger garantiu que esta retirada se completará antes do previsto e sem complicações", destacou.

bur-st/sms/db/llu/jc/dd