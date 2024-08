Sem Marta, suspensa, a Seleção brasileira de futebol feminino vai disputar a semifinal olímpica nesta terça-feira (6) contra a Espanha de Aitana Bonmatí e Alexia Putellas.

A medalha de ouro é uma obsessão para a 'Roja', atual campeã mundial. Caso consiga o título nos Jogos, só a Eurocopa ficará faltando à equipe da treinadora Montse Tomé entre os grandes torneios.

Mas para selar o domínio mundial, as espanholas terão dois desafios: o primeiro, em Marselha, contra o Brasil, adversário que venceu na fase de grupos por 2 a 0. O segundo, caso vença a semifinal, a decisão do torneio olímpico, no próximo sábado, em Paris.

Do outro lado da chave, Estados Unidos e Alemanha, que já foram campeões olímpicos, vão decidir quem será o outro finalista, também na terça feira, em Lyon.

- Revanche -

"Vamos por mais. Vamos para essa semifinal de revanche contra a Espanha. Vamos com tudo que a gente vai em busca desse pódio, dessa medalha de ouro", disse a atacante Gabi Portilho, autora do gol da vitória sobre a França por 1 a 0 nas quartas de final.

Eliminar as anfitriãs, da artilheira da competição, Marie-Antoinette Katoto (5 gols), não só serviu para dar moral à Seleção, mas também garantir o retorno de Marta ao torneio.

A camisa 10 foi expulsa justamente contra a Espanha na fase de grupos e recebeu dois jogos de suspensão. Embora a CBF vá recorrer contra a decisão, o normal é que a 'rainha' só volte à equipe na final ou na disputa pelo bronze.

Brasileiras e espanholas terão que ficar de olho no que acontece em Lyon, onde haverá outro confronto com clima de revanche.

Estados Unidos e Alemanha, campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016, se reencontram depois da goleada das americanas por 4 a 1 na segunda rodada do Grupo B.

Única seleção com 100% de aproveitamento (quatro vitórias seguidas), o 'Team USA' parece navegar em águas tranquilas desde a chegada da treinadora britânica Emma Hayes.

Hayes, que chegou com a missão de reestruturar a equipe depois da decepção na Copa do Mundo de 2023, a ex-treinadora do Chelsea contou com aliadas como as atacantes Trinity Rodman e Mallory Swanson, autoras de seis dos dez gols dos Estados Unidos na competição.

Trinity, filha do lendário ex-jogador de basquete Dennis Rodman, fez o gol da vitória sobre o Japão por 1 a 0 nas quartas de final.

Já a Alemanha de Alexandra Popp e Lea Schüller chegou à semifinal depois de passar pelo Canadá nos pênaltis (4-2, após empate em 0 a 0).

