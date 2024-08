A seleção brasileira feminina de vôlei se impôs com autoridade diante da Polônia neste domingo (4) e terminou na primeira colocação geral da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, sem ter perdido um único set.

Num duelo eletrizante, o Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25-21, 38-36 e 25-14 obtendo assim seu terceiro triunfo em três jogos.

Com isso, vai enfrentar nas quartas de final na terça-feira (6) a República Dominicana, que fez a pior campanha entre as classificadas e avançou como segunda melhor terceira colocada.

O primeiro set começou com a Polônia na frente, chegando a fazer 7-4, mas o Brasil reagiu e virou mantendo uma pequena vantagem até o fim da parcial, fechada com um ponto de Rosamaria. Foi apenas um aperitivo do que estava por vir.

O segundo set foi simplesmente espetacular com um total de 74 pontos. Depois de o Brasil abrir 24-18 e ter um set point a seu favor, as polonesas mostraram frieza e conseguiram reverter para 25-24, para surpresa de todos na Arena Paris Sul.

Com uma série de viradas dos dois lados, o placar chegou a 36-36 até que o Brasil aproveitou o 11º set point e venceu por 38 a 36.

A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães precisava vencer por 3 sets a 0 para fazer a melhor campanha da primeira fase. E conseguiu.

Após o épico segundo set, as brasileiras tiveram muito mais facilidade na terceira parcial em que conseguiram cinco aces e venceram por 25-14 com um ponto final de Tainara.

A capitã Gabi foi o destaque da partida com 21 pontos enquanto Rosamaria marcou 18.

Com Lorenne sentindo um desconforto na panturrilha, Natinha disputou sua primeira partida nos Jogos de Paris-2024.

Se o Brasil eliminar a República Dominicana vai enfrentar nas semifinais o vencedor do duelo entre Polônia e Estados Unidos.

--- Duelos das quartas de final do vôlei feminino dos Jogos de Paris-2024:

Brasil x República Dominicana

Estados Unidos x Polônia

Itália x Sérvia

China x Turquia

