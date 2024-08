O americano Noah Lyles superou o jamaicano Kishane Thompson na linha de chegada por uma margem mínima de cinco milésimos de segundo e conquistou o ouro olímpico nos 100 metros rasos, neste domingo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Os dois terminaram com o mesmo tempo, 9s79, e após alguns momentos de suspense foi anunciado nos placares que Lyles havia sido um pouco mais rápido que o novo astro jamaicano da velocidade, que ficou com a prata, enquanto o também americano Fred Kerley, campeão mundial há dois anos, ficou com o bronze (9s81).

A última vez em que um americano havia vencido os 100 metros nos Jogos Olímpicos foi em Atenas-2004, quando Justin Gatlin triunfou.

O surgimento da 'era Bolt' fechou o caminho depois e o sprint americano teve dificuldade para recuperar esta honra.

Um alívio para os velocistas do 'Team USA', depois que a americana Sha'Carri Richardson teve que se contentar com a prata neste mesmo evento no sábado, quando foi surpreendentemente derrotada por Julien Alfred, de Santa Lúcia.

Depois de terminar os Jogos anteriores, em Tóquio, com o bronze nos 200 metros, longe das expectativas geradas, Lyles pôde agora comemorar o seu primeiro título olímpico aos 27 anos.

Depois de impressionar no ano passado no Mundial de Budapeste com uma trinca de títulos (100m-200m-revezamento 4x100m), que Usain Bolt costumava vencer em seus melhores anos, Lyles parece determinado a ser também o protagonista na pista de Paris.

Ele será o franco favorito ao título nos 200 metros, a sua prova preferida e de referência, antes dos eventuais revezamentos com o 'Team USA', os previsíveis 4x100 metros mas poderá até lutar por um quarto nos 4x400 metros.

Para Thompson, que ao cruzar a linha parecia acreditar que seria o campeão, a prata é de qualquer forma a confirmação de sua emergência entre os melhores do sprint, onde continua sendo o mais rápido até agora este ano com o tempo de 9s77, dois centésimos abaixo do tempo registrado neste domingo no Stade de France.

Kerley, campeão mundial em Eugene em 2022, volta com o bronze ao pódio de um grande evento, após ter perdido nas semifinais do Mundial do ano passado.

O italiano Marcell Jacobs, que surpreendeu ao ser campeão olímpico há três anos em Tóquio, desta vez ficou em quinto lugar, com o tempo de 9s85.

--- Classificação da final dos 100m rasos masculino:

1. Noah Lyles (EUA) 9.79

2. Kishane Thompson (JAM) 9.79

3. Fred Kerley (EUA) 9.81

4. Akani Simbine (RSA) 9.82 (RN)

5. Lamont Marcell Jacobs (ITA) 9.85

6. Letsile Tebogo (BOT) 9.86 (RN)

7. Kenneth Bednarek (EUA) 9.88

8. Oblique Seville (JAM) 9.91

RN: recorde nacional

dr/ma/aam