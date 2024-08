A argelina Kaylia Nemour conquistou a primeira medalha olímpica da África na ginástica artística neste domingo (4), ao vencer a final das barras assimétricas nos Jogos de Paris-2024.

Nemour, de 17 anos, superou a chinesa Qiu Qiyuan, que ficou com a prata, e a americana Sunisa Lee, medalhista de bronze.

A ginasta argelina, nascida na França, já tinha sido a melhor na fase de classificação e não falhou quando chegou sua vez de competir. A essa altura, a campeã olímpica em Tóquio, a belga Nina Derwael, que acabou fora do pódio, e a chinesa Qiu já haviam passado pelo aparelho.

A nota a ser superada era um difícil 15.500, mas Nemour manteve a calma apesar da emocionante ovação que recebeu na Arena Bercy a caminho de seu exercício.

Após uma série brilhante, a argelina fez uma saída perfeita e não conteve as lágrimas enquanto o público cantava seu nome. A nota dos juízes foi de 15.700.

A única dúvida então era qual seria a cor de sua medalha. Ainda faltava o exercício de Sunisa Lee, ouro na competição por equipes com os Estados Unidos e bronze no individual geral, que no final saiu com a nota de 14.800.

As barras assimétricas foram o único aparelho da ginástica artística que não teve na final dos Jogos de Paris a brasileira Rebeca Andrade e a americana Simone Biles.

rs/dr/cb/aam