A dupla brasileira do vôlei de praia Carol Solberg e Bárbara Seixas perdeu para as australianas Clancy e Mariafe, atuais vice-campeãs olímpicas, neste domingo (4), pelas oitavas de final, e foram eliminadas dos Jogos de Paris-2024.

Na Arena da Torre Eiffel, Carol e Bárbara, que haviam avançado ao mata-mata em primeiro lugar no Grupo E com uma campanha 100%, decepcionaram e perderam por 2 sets a 0, parciais de 24/22 e 21/14.

Elas foram a segunda dupla brasileira a ser eliminada dos Jogos Olímpicos da capital francesa neste domingo: mais cedo, André e George perderam para os alemães Wickler e Ehlers.

Carol e Bárbara começaram o jogo vencendo e chegaram a abrir 17 a 14. Mas as australianas reagiram e viraram. A parcial foi dramática até o fim com uma disputa ponto a ponto. Clancy e Mariafe chegaram a ter três set points, mas só conseguiram vencer no quarto.

Com um saque eficiente de Clancy, a dupla australiana teve mais facilidade no segundo set e venceu por 21 a 14.

Carol Solberg lamentou o resultado inesperado. "Começamos o jogo com um ritmo muito bom. Perdemos oportunidades importantes contra um time que saca bem. A grande diferença foi o saque. Elas conseguiram ser bem mais agressivas, são um time que tem uma bola de segunda chata, difícil de defender", disse a atleta, em entrevista à TV Globo.

Restam agora duas duplas brasileiras nas oitavas de Paris-2024.

Evandro e Arthur enfrentam neste domingo os holandeses Van de Velde e Immers. No feminino, Duda e Ana Patrícia só vão jogar na segunda-feira (5), contra as japonesas Akiko e Ishii.

