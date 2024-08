SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, candidato a presidente pelo Partido Republicano, cancelou sua participação no debate do canal de televisão ABC News com a vice-presidente dos EUA Kamala Harris, candidata do Partido Democrata. Em vez disso, disse que participaria de debate organizado pela Fox News.





O debate da ABC News estava marcado para 10 de setembro com o presidente Joe Biden, que era candidato à reeleição, mas desistiu de concorrer e Kamala Harris assumiu a chapa.





Em post em sua rede social, a Truth Social, Trump disse que participaria de um debate com Harris na Fox News, canal de televisão que o apoia, no dia 4 de setembro. Ele propôs que o debate aconteça no estado da Pennsylvania, mediado pelos jornalistas Bret Baier e Martha MacCallum, "mas numa audiência de arena".

Leia também: Maduro chama Elon Musk para briga, que aceita ‘convite’: ‘Vai amarelar’





No post, Trump disse que o debate da ABC News estava marcado com Biden, mas foi cancelado porque o presidente desistiu de concorrer.





O candidato republicano também disse que atualmente move uma ação por difamação contra a ABC News e o jornalista George Stephanopoulos, e por isso haveria conflito de interesse na realização do debate.





O processo foi ajuizado depois que Stephanopoulos, numa entrevista com uma senadora que apoia Trump, disse que o ex-presidente estuprou uma escritora - na verdade, Trump foi condenado a pagar US$ 88 milhões à escritora por agressão e difamação, mas não estupro.





MEDO





A desistência de Trump acontece um dia depois de o Partido Democrata ter oficializado Kamala Harris como candidata a presidente, no lugar de Biden. E vem na esteira da divulgação de pesquisas eleitorais que mostram a vice-presidente bem mais forte na corrida do que Biden - em algumas pesquisas, Trump e Kamala aparecem empatados.





Kamala Harris respondeu a Trump no Twitter: "Interessante como 'qualquer hora, qualquer lugar' se transformou em 'horário específico, lugar específico'. Estarei lá em 10 de setembro, como combinamos".





A referência é a uma fala de Trump de que enfrentaria Kamala em debate "a qualquer hora, em qualquer lugar".





Em nota divulgada à imprensa norte-americana, o diretor de comunicação da campanha de Kamala Harris, Michael Tyler, disse que Trump "está ficando com medo e tentando fugir do debate que ele já tinha confirmado, correndo para ser salvo pela Fox News".





"Estamos felizes em discutir futuros debates depois desse que ambas as campanhas concordaram em fazer. O senhor 'qualquer hora, qualquer lugar' não deverá ter problemas, a não ser que esteja com medo de aparecer no dia 10 de setembro [data do debate da ABC News]", disse Tyler.