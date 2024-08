A boxeadora brasileira Beatriz Ferreira ficou com a medalha de bronze na categoria peso-leve (até 60kg) do boxe feminino após perder para a irlandesa Kellie Harrington neste sábado (3) nos Jogos de Paris-2024.

Numa reedição da final de Tóquio-2020, em que Bia foi derrotada e ficou com a medalha de prata, Harrington venceu por pontos (decisão dividida, 4-1).

A brasileira, campeã mundial da Federação Internacional de Boxe (IBF), subiu ao ringue com o bronze já que no boxe olímpico não há disputa pelo terceiro lugar.

"Eu queria ser campeã olímpica, fechar com chave de ouro, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. Não foi dessa vez, mas tenho uma missão no boxe profissional e vou completar ela. Sou muito feliz pelo que o boxe olímpico me proporcionou", disse Bia Ferreira na entrevista à TV Globo após a luta na Arena Norte de Paris, em Villepinte.

A baiana de 31 anos já havia se tornado a primeira brasileira (entre mulheres e homens) a conquistar duas medalhas Olímpicas no boxe.

Após perder o primeiro assalto por 4-1, Bia reagiu no segundo com três dos cinco juízes dando vantagem para ela.

Harrington seguia em vantagem no terceiro round e Bia não conseguiu reverter a situação.

aam