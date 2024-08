O jovem norueguês Markus Rooth surpreendeu ao se sagrar campeão olímpico do decatlo na noite deste sábado (3) com 8.796 pontos, à frente do alemão Leo Neugebauer (8.748 pontos) e do granadino Lindon Victor (8.711 pontos).

O brasileiro José Fernando Ferreira, o Balotelli, terminou na 14ª posição. Seu melhor desempenho foi o 3º lugar no lançamento de dardo.

O decatleta norueguês de 22 anos se tornou candidato ao ouro ao bater seu próprio recorde no salto com vara por 20 centímetros (5,30m), evento em que superou os dois favoritos, o canadense Damian Warner e o norueguês Sander Skotheim.

Após o abandono do canadense e o fraco desempenho do compatriota norueguês, Rooth ficou na segunda posição, 139 pontos atrás do alemão Leo Neugebauer.

Graças a um formidável lançamento de dardo (66,87m, 10m a mais que Neugebauer), Rooth iniciou os 1.500 m, última das dez provas, com 16 pontos de vantagem.

Ele cruzou a linha na frente do alemão para conquistar o ouro olímpico em sua primeira Olimpíada.

Também selecionado, o recordista mundial Kevin Mayer desistiu na quinta-feira, às vésperas do início do decatlo, devido a uma lesão. Ele sonhava em conquistar o inédito ouro olímpico em Paris.

vg-es-rg/obo/aam/cb