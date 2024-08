A Ucrânia conquistou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris neste sábado (3), ao derrotar a Coreia do Sul por 45-42 na final do sabre feminino da esgrima por equipes.

A vitória ucraniana veio com um toque final de Olga Kharlan, ícone do esporte no país desde que foi desclassificada do Mundial do ano passado por se negar a cumprimentar uma adversária russa.

Com o ouro por equipes, Olga, que foi bronze no sabre individual em Paris, se torna a maior medalhista da Ucrânia nos Jogos, com seis medalhas.

Suas últimas ações no combate com as sul-coreanas foram uma obra de arte no Grand Palais: a tetracampeã mundial registrou quase metade dos toques de sua equipe (22) e apenas dez sofridos.

De joelhos, com as mãos no rosto, Olga se emocionou antes de se envolver na bandeira ucraniana.

"Quero ganhar pelo meu país, por meus pais e porque o esporte dá esperança e emoções positivas", disse a esgrimista em entrevista à AFP no mês passado.

clv/hpa/ma/cb