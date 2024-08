A seleção brasileira feminina de handebol venceu Angola por 30 a 19 neste sábado (3), pela última rodada da fase de grupos, e se classificou para as quartas de final do torneio olímpico dos Jogos de Paris.

Com a vitória, o Brasil ficou na quarta colocação do Grupo B com quatro pontos. A líder foi França, com dez pontos e 100% de aproveitamento. Holanda, com oito pontos, e Hungria, com cinco, também se classificaram. Angola e Espanha foram eliminadas.

As quartas de final dos Jogos de Paris estão programadas para a próxima terça-feira, e as brasileiras vão enfrentar quem passar em primeiro no Grupo A.

No momento, a disputa pela liderança da chave está entre Noruega, Suécia e Dinamarca, que entram em quadra ainda neste sábado.

cb/fp