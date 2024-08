Os Estados Unidos bateram o recorde mundial do revezamento misto de atletismo 4x400 metros nas eliminatórias que antecederam a final, nesta sexta-feira (2), nos Jogos Olímpicos de Paris, com o tempo de 3 minutos 7 segundos 41 centésimos.

Vernon Norwood, Shamier Little, Bryce Deadmon e Kaylyn Brown superaram assim o recorde anterior, que também pertencia à equipe americana desde 2023, com o tempo de 3m08s80.

O 'Team USA' se deu ao luxo de participar destas séries sem os seus principais nomes, o que pode ser um indicador de que o seu desempenho poderá ser ainda melhor na final de sábado.

A Polônia, que conquistou o primeiro título olímpico nesta prova há três anos, em Tóquio, também se classificou para a final, assim como a Grã-Bretanha e a Holanda. Esta última decidiu poupar a sua estrela, Femke Bol, que não competiu nas séries.

A decepção desta rodada foi a República Dominicana, última (3m18s39) da série e eliminada. Nos Jogos de Tóquio, esta prova rendeu ao país a medalha de prata, numa competição que contou com a participação do maior destaque do seu país, Marileidy Paulino, que desta vez decidiu não correr o revezamento e guardar forças para a prova individual dos 400 metros.

"Tínhamos expectativas super altas de avançar para a final, infelizmente desta vez não conseguimos. Temos que reconhecer que Marileidy é peça fundamental do nosso revezamento, mas os meninos estão muito bem, embora tenham ocorrido erros técnicos no momento da passagem de bastão e essa foi a desvantagem", disse à AFP uma das integrantes do quarteto dominicano, Anabel Medina.

