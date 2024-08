A Espanha venceu o Japão por 3 a 0 nesta sexta-feira (2) e se classificou para a semifinal do futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris para enfrentar o Marrocos, que mais cedo bateu os Estados Unidos por 4 a 0.

Em busca de seu segundo ouro olímpico, depois de Barcelona-1992, a seleção espanhola teve como destaque no duelo de quartas de final o meio-campista Fermín López, autor dos dois primeiros gols (11' e 73') da partida disputada em Lyon.

Na reta final, Abel Ruíz fechou o placar aproveitando rebote na área após cobrança de escanteio (86').

Uma das favoritas ao título olímpico, a Espanha volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Marrocos.

Os 'Leões do Atlas', liderados pelo lateral do Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, se classificaram ao golearem os Estados Unidos por 4 a 0 no Parque dos Príncipes, em Paris.

Soufiane Rahimi (29' de pênalti), Ilias Akhomach (63'), Hakimi (70') e El Mehdi Maouhoub (90'+1) marcaram os gols da vitória marroquina.

raa/ma/cb/dd