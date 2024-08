A polonesa Iga Swiatek ganhou a medalha de bronze no tênis feminino dos Jogos Olímpicos, ao derrotar com facilidade a eslovaca Anna Schmiedlova nesta sexta-feira (2), encerrando sua participação em Paris com a decepção de não ter ficado com o ouro quando era ampla favorita.

Número 1 do mundo, Swiatek fechou o jogo contra Schmiedlova em, 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-1, em apenas 59 minutos na quadra Philippe Chatrier de Roland Garros.

A final do torneio olímpico de simples feminino será disputada neste sábado (3), entre a chinesa Quinwen Zheng e a croata Donna Vekic.

