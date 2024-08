O espanhol Carlos Alcaraz vai disputar a medalha de ouro do torneio olímpico de tênis dos Jogos de Paris, ao se classificar para a final depois de derrotar o canadense Felix Auger-Aliassime nesta sexta-feira (2).

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-1, em uma hora e 15 minutos na quadra Philippe Chatrier de Roland Garros.

O jovem espanhol agora aguarda o vencedor da outra semifinal, entre o sérvio Novak Djokovic e o italiano Lorenzo Musetti, que entram em quadra ainda nesta sexta-feira, para conhecer seu adversário na final olímpica.

Focado e decidido, Alcaraz mostrou sua forte direita, deixadinhas e bolas altas que dificultaram a vida de Auger-Aliassime no início do confronto.

O campeão de Roland Garros e Wimbledon fechou o primeiro set em 40 minutos e a segunda parcial não foi muito diferente, com o canadense cedendo uma quebra ao cometer dupla falta no quarto game, que abriu o caminho para uma vitória tranquila do espanhol.

