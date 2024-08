Com uma atuação de gala do ala/pivô Bruno Caboclo (33 pontos e 17 rebotes), o Brasil conquistou sua primeira vitória no basquete masculino dos Jogos de Paris nesta sexta-feira (2), ao bater o Japão por 102 a 84, e manteve as chances de classificação para as quartas de final do torneio olímpico.

Com o resultado, a seleção brasileira fica atrás das já classificadas Alemanha e França no Grupo B, e aguarda combinação resultados de outras chaves para saber se passa de fase como um dos melhores terceiros colocados. O Japão está eliminado.

Os japoneses não puderam contar com o astro do time, Rui Hachimura, ala do Los Angeles Lakers, que foi expulso por duas faltas antidesportiva na derrota para a França (94 a 90), devido a um incômodo na panturrilha esquerda.

Sem Hachimura, Yuki Kawamura (1,72 m) comandou o Japão na partida (21 pontos), embora tenha se precipitado em algumas ações. O Brasil, por outro lado, se mostrou mais tranquilo e abriu 31 a 20 no primeiro quarto.

O jogo marcou o retorno do armador Raulzinho, que disputou seus primeiros minutos pela seleção nos Jogos, depois de chegar a Paris com problemas físicos.

A atuação de Caboclo, três cestas de três consecutivas de Vitor Benite (19 pontos no total) e um arremesso no estouro do cronômetro de Léo Meindl deixaram o Brasil com 11 pontos de vantagem para administrar no segundo tempo.

O Japão precisava da vitória e com muita superação conseguiu diminuir a diferença para um ponto (77 a 76) na primeira ação do último quarto, graças a uma cesta de três do americano naturalizado Josh Hawkinson, que também se destacou na partida (26 pontos).

Mas o dia era de Bruno Caboclo: um toco espetacular e uma bola de três lideraram o Brasil em momentos cruciais da etapa final. O veterano Marcelinho Huertas, de 41 anos, também apareceu convertendo duas cestas decisivas para terminar a partida com 13 pontos.

