Ao menos 13 pessoas morreram em inundações repentinas provocadas pelas monções na região montanhosa do Himalaia, na Índia, e milhares de pessoas foram retiradas da área de helicóptero, anunciaram as autoridades.

"Enviamos vários helicópteros para retirar os peregrinos que estavam a caminho de um santuário hindu e, até o momento, encontramos 13 mortos", declarou à AFP Vinod Kumar Suman, secretário para a gestão de catástrofes no estado de Uttarakhand, norte do país.

Quase 3.700 pessoas foram resgatadas quando seguiam para o templo de Kedarnath, local de peregrinação dedicado à deusa hindu Shiva.

O local de culto fica quase 3.600 metros acima do nível do mar e só pode ser acessado no verão após uma caminhada de 22 quilômetros em um declive acentuado.

Milhares de peregrinos visitam o local durante a temporada de monções no verão (hemisfério norte).

As monções que afetam o sul da Ásia entre junho e setembro oferecem uma trégua ao calor do verão e são essenciais para repor as reservas de água.

Mas também provocam inundações e deslizamentos de terra, com um rastro de mortes e destruição, cujo número aumentou nos últimos anos, em particular como consequência da mudança climática, afirmam os cientistas.

