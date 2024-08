O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (1º) que se juntou a familiares em uma ligação com três cidadãos americanos e um portador de green card libertado em uma troca de prisioneiros com a Rússia.

"Momentos atrás, as famílias e eu pudemos falar com eles por telefone no Salão Oval", disse Biden, acrescentando que eles viajaram da Rússia para a Turquia e em breve estariam a caminho dos Estados Unidos.

