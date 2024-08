Os judocas Inbar Lanir e Peter Paltchik conquistaram as primeiras medalhas de Israel nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quinta-feira (1º).

Lanir foi prata na categoria feminina até 78 quilos, ao perder a final para a italiana Alice Bellandi, algoz da brasileira Mayra Aguiar, que ficou com a medalha de ouro.

Antes, Paltchik ganhou o bronze no masculino até 100 quilos, com vitória sobre o suíço Daniel Eich na repescagem.

Os Jogos de Paris acontecem em plena ofensiva israelense na Faixa de Gaza, motivo pelo qual o Comitê Olímpico Palestino tentou que o COI excluísse Israel do evento, ao considerar que sua campanha militar viola a trégua olímpica.

O conflito em Gaza estourou no dia 7 de outubro do ano passado, quando comando do movimento islamita palestino Hamas lançou um ataque surpresa no sul de Israel que deixou 1.197 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses. Os milicianos também sequestraram 251 pessoas.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já matou mais de 39.400 pessoas em Gaza, também civis em sua maioria, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas desde 2007.

ole-tjc/mcd/avl/cb/aa