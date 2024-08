A Espanha registrou novos recordes de calor, e as temperaturas acima do normal devem continuar até o começo do outono, anunciou nesta quarta-feira (31) a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

O aeroporto de Zaragoza teve ontem a temperatura mínima mais elevada desde o começo dos registros, de 28,1 ºC, e a estação Fabra de Barcelona atingiu os 40ºC, segundo a Aemet.

A agência prevê um trimestre de agosto a outubro com "70% de chances de temperaturas acima do normal", e entre "40% e 50% de chances de que seja mais seco do que o normal, contra 20% a 50% de chances de que seja mais chuvoso".

A Espanha registrou neste ano o mês de janeiro mais quente da História, com uma temperatura média na península de 8,4ºC, chegando aos 30ºC em algumas regiões. Desde ontem, o país enfrenta uma nova onda de calor intensa, com temperaturas que superam os 40ºC em grande parte do território.

O ano de 2023 foi o segundo mais quente na Espanha desde o começo dos registros, com uma média de 15,2ºC, após o recorde de 2022.

Habituados a temperaturas elevadas, os espanhóis enfrentam ondas de calor cada vez mais numerosas e seguidas, muitas vezes fora dos meses de verão, o que preocupa os cientistas.

