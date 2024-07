A dupla chinesa formada por Yuxi Chen e Hongchan Quan confirmou o favoritismo e ficou com a medalha de ouro nos saltos ornamentais sincronizados feminino da plataforma de 10 metros nos Jogos Olímpicos de Paris, em prova disputada nesta quarta-feira (31).

Chen e Quan não deram chance para as adversárias, mantendo a primeira posição nas cinco rodadas de saltos com 359.10 pontos no total. A prata ficou com as norte-coreanas Jin Mi Jo e Mi Rae Kim (315.90) e o bronzes com as britânicas Andrea Spendolini e Lois Toulson (304.38)

A chinesa Yuxi Chen, de 18 anos, repete a medalha de ouro que conseguiu nos Jogos de Tóquio em 2021, mas desta vez ao lado de Hongchan Quan, que foi ouro na capital chinesa no salto individual justamente à frente de sua atual parceira.

tjc/ma/cb