As provas do surfe dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 marcadas para esta terça-feira (30) foram novamente adiadas devido às condições de vento desfavoráveis à formação de ondas em Teahupo'o, na Polinésia Francesa, segundo os organizadores.

A competição foi suspensa ao meio-dia de segunda-feira, antes das oitavas de final femininas, nas quais a espanhola Nadia Erostarbe enfrentaria a japonesa Shino Matsuda e haveria um duelo entre as brasileiras Luana Silva e Tainá Hinckel.

Também estavam agendadas as baterias da brasileira Tatiana Weston-Webb contra a americana Caitlin Simmers, e da costarriquenha Brisa Hennessy contra a portuguesa Yolanda Hopkins Sequeira.

O surfe é uma modalidade que depende muito das condições meteorológicas e este tipo de adiamento é comum em grandes competições.

Em Teahupo'o, os organizadores verificam a situação todas as manhãs, mas nesta terça-feira esperavam um adiamento de pelo menos dois dias, o que faz com que as provas só possam ser retomadas na quinta-feira.

"A partir de quinta-feira, o vento soprará novamente para o sudeste, então a retomada mais provável será nesse dia", disse à AFP Pascal Luciani, membro do comitê Paris-2024 encarregado de organizar os Jogos Olímpicos no Taiti.

A competição pode ser adiada até o dia 5 de agosto, no máximo.

Desde o início das eliminatórias no sábado, Teahupo'o tem fornecido tubos magníficos aos melhores surfistas do mundo, proporcionando imagens espetaculares.

O adiamento também afeta as quartas de final masculinas, incluindo o esperado duelo entre os brasileiros Gabriel Medina e João Chianca.

