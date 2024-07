Com uma vitória tranquila sobre a Nova Zelândia (3-0) nesta terça-feira (30) em Marselha no último jogo do grupo A, a França se classificou como primeira colocada da chave para as quartas de final do torneio olímpico de futebol, onde enfrentará a Argentina na sexta-feira, em Bordeaux.

A rivalidade entre as duas seleções é enorme desde a final perdida pelos 'Bleus' nos pênaltis na Copa do Mundo de 2022 no Catar e os cantos racistas que se seguiram, entoados por alguns torcedores contra jogadores da seleção francesa para comemorar a vitória argentina.

O episódio foi revivido durante o mês de julho, após a Copa América vencida pela Argentina, ao final da qual um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava jogadores da 'Albiceleste', incluindo Enzo Fernandez, cantando esses mesmos versos racistas contra os jogadores franceses.

A tensão promete, portanto, ser muito forte em Bordeaux entre os jogadores comandados pelo técnico Thierry Henry, que venceram as três partidas da fase de grupos, e a Argentina, uma das favoritas à medalha de ouro com quatro campeões mundiais em sua equipe, mas que terminou em segundo lugar no grupo B depois da derrota para o Marrocos (2-1) na estreia em Saint-Étienne, num jogo tumultuado.

Nesta terça-feira, em Marselha, a França abriu o placar contra a Nova Zelândia graças a um gol rápido em que Jean-Philippe Mateta mostrou oportunismo (19').

No segundo tempo, diante de um adversário que não parecia esboçar reação, Désiré Doué aumentou a vantagem (71'). E Arnaud Kalimuendo fechou o placar minutos depois (74'). O goleiro francês Obed Nkambadio ainda fez uma grande defesa nos acréscimos quando Bayliss tentou encobri-lo com um chute de longe (90'+3).

Muito limitada, a Nova Zelândia permitiu que os 'Bleus' poupassem quase todos os seus titulares: apenas o capitão Jean-Philippe Mateta e o zagueiro Castello Lukeba jogaram contra os 'Kiwis'.

A França luta por sua segunda medalha de ouro no futebol masculino, após a conquistada em Los Angeles-1984.

- Argentina vence Ucrânia -

Mais cedo, com gols de Thiago Almada e Claudio Echeverri, a Argentina (ouro em Atenas-2004 e Pequim-2008) venceu a Ucrânia por 2 a 0, em Lyon, e se classificou para as quartas de final como segunda colocada do Grupo B.

Comandada por Javier Mascherano, a 'Albiceleste' voltou a vencer sem brilho, mas evitou o vexame de uma eliminação na fase de grupos.

A vitória deixa a seleção argentina com seis pontos, os mesmos do Marrocos, que derrotou o Iraque por 3 a 0 em Nice e avançou na liderança da chave por ter vencido os sul-americanos por 2 a 1 na estreia.

Ucrânia e Iraque, ambos com três pontos, foram eliminados.

Os marroquinos terão pela frente os Estados Unidos, que venceram a Guiné por 3 a 0.

Thiago Almada, que irá reforçar o Botafogo após os Jogos, abriu o placar para a 'Albiceleste' no início do segundo tempo com um golaço em que bateu firme da entrada da área (47').

Já nos acréscimos (90'+1), Echeverri, que havia entrado no lugar de Almada (81'), fechou o placar no Groupama Stadium.

