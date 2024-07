O Exército israelense anunciou nesta terça-feira que atacou dez alvos do Hezbollah no sul do Líbano, matando um dos membros do movimento islamista armado, durante várias operações noturnas.

O Exército "bombardeou dez alvos terroristas do Hezbollah em sete zonas diferentes", indicou, citando entre eles um depósito de armas e várias infraestruturas. Durante estas operações, o Exército "eliminou um terrorista do Hezbollah", acrescento em um comunicado.

bfi/mib/cab/es/zm/jc