A França exigiu, nesta segunda-feira (29), "total transparência" na apuração dos votos na Venezuela, depois de a oposição ter questionado a reeleição de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais.

"Só a transparência total do processo eleitoral pode garantir a sinceridade do voto e o respeito pela vontade dos eleitores", declarou o Ministério das Relações Exteriores francês, apelando à publicação dos resultados de todas as mesas de voto após as eleições de domingo.

dt/ah/jh/js-sag/mb/aa