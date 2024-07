O tenista espanhol Rafael Nadal venceu neste domingo (28) o húngaro Marton Fucsovics, em partida intensa que testou os desconfortos físicos que sentiu durante a semana, e vai encarar o sérvio Novak Djokovic na segunda rodada do tênis masculino dos Jogos de Paris-2024.

Nadal manteve o suspense sobre a sua participação no torneio olímpico de simples até o último momento, mas dissipou as dúvidas ao derrotar o húngaro com parciais de 6-1, 4-6 e 6-4.

A coxa direita enfaixada não o impediu de vencer um jogador que está nas últimas colocações do 'Top 100, mas que resistiu, nem de vencer nas duplas jogando ao lado do compatriota Carlos Alcaraz na estreia, no sábado.

Conectado desde o primeiro ponto com a energia que lhe foi transmitida das arquibancadas quase lotadas da quadra central Philippe Chatrier, Nadal começou firme, quebrou o saque do adversário no segundo game e não parou até fazer 3-0.

O húngaro esboçou uma reação, mas foi apenas uma tentativa que foi minimizada pela superioridade do tênis do espanhol que se movimentou bastante bem, apesar dos problemas que teve com os 'drop shots' de Fucsovics, e sacou com firmeza para fazer 6-1 na primeira parcial.

'Dono' da quadra central de Roland Garros, Grand Slam do qual é o maior vencedor com 14 títulos, Nadal viu o adversário levar a vantagem para 3-0 no segundo set, mostrando bom nível e apostando na movimentação de Nadal por toda a quadra.

Nadal tentou resistir, mas o húngaro venceu o set por 6-4.

Com energias renovadas, o astro que tem 22 títulos de 'Majors' torneios, começou bem o terceiro, mas desperdiçou dois break points e o húngaro fez 2-1. Mas o espanhol estava determinado a vencer e com o punho cerrado quebrou o saque de um rival experiente para fazer 3-2 e ficar um pouco mais próximo do duelo com 'Djoko'.

Sem trégua do oponente, Nadal impôs sua experiência para fechar o duelo com uma parcial de 6-4.

Na segunda rodada ele aguarda Djokovic que quer somar ao seu retrospecto de 24 torneios de Grand Slam o ouro olímpico que até hoje lhe escapou.

Já o espanhol buscará a terceira medalha de ouro após ser campeão olímpico em simples em Pequim-2018 e em duplas com Marc López na Rio-2016.

