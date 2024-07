Um incêndio incontrolável no norte da Califórnia se tornou em três dias um dos maiores da história deste estado no oeste dos Estados Unidos.

"Park", o primeiro megaincêndio desta temporada no estado e o mais intenso de 2024, consumiu mais de 350.000 hectares até a noite de sábado (27), se tornando o sétimo maior nos registros da Califórnia, segundo a agência estadual Cal Fire.

As autoridades emitiram ordens de evacuação para cerca de 4.000 pessoas, enquanto outras centenas estão sob alerta e poderão ter que deixar suas casas.

As chamas começaram na tarde de quarta-feira perto da localidade de Chico, no condado de Butte, e em poucas horas alcançaram a vizinha Tehama.

"As condições extremas deste incêndio continuam representando um desafio para os bombeiros", afirmou a Cal Fire na rede social X.

Por enquanto, apenas 10% do fogo foi controlado, apesar dos esforços de mais de 3.700 pessoas que trabalham para extingui-lo, além de 10 helicópteros e vários aviões-tanque.

Park "continuou ardendo de forma muito ativa devido ao terreno íngreme e aos ventos (...) que geram um forte avanço" das chamas, informou a agência, acrescentando que é esperado um clima mais frio e úmido na região.

Segundo as últimas informações, 20 construções foram destruídas, uma queda em relação à primeira estimativa de 137.

- "Traumático" -

O fogo gerou uma enorme coluna de fumaça densa e cinza que atingiu estados vizinhos.

Na quinta-feira, autoridades prenderam Ronnie Dean Stout II, de 42 aos, suspeito de ter iniciado o fogo ao empurrar um carro em chamas para um barranco, segundo o promotor de Butte, Mike Ramsey.

Este megaincêndio traz lembranças dolorosas aos moradores de Paradise, uma cidade a cerca de 15 km de Chico, onde 85 pessoas morreram em 2018 no incêndio mais mortal da Califórnia e que agora está sob alerta de evacuação.

Ava Elsner, que foi impactado por este incidente de 2018, disse à CNN que se preocupa com os vizinhos.

"Não quero que mais ninguém passe por isso. É o mais traumático, o mais assustador e o mais triste" que pode acontecer, declarou.

A Califórnia enfrenta um começo precoce do que parece que será uma temporada intensa de incêndios florestais.

As chamas em áreas de florestas também avançam com força no Canadá, onde o fogo consumiu quase completamente a cidade turística de Jasper, na província de Alberta.

Segundo especialistas, os eventos climáticos extremos têm se tornado cada vez mais comuns devido ao aquecimento global agravado pela ação humana.

