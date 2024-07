A seleção francesa, comandada pelo técnico Thierry Henry, ficou mais perto das quartas de final do torneio de futebol masculino dos Jogos de Paris-2024 ao vencer neste sábado (27) com dificuldade a Guiné por 1 a 0, em Nice.

Pressionados pela Guiné que teve dois gols anulados por impedimento no fim do primeiro tempo (41' e 45'+2) e uma bola afastada em cima da linha por Castello Lukeba, os 'Bleus' venceram graças a uma cabeçada de Kiliann Sildillia após um cruzamento de Michael Olise (76').

Com esta segunda vitória, os franceses colocam um pé nas quartas de final, mas terão de esperar pelo último jogo, contra a Nova Zelândia, na terça-feira, no estádio Vélodrome em Marselha. Nessa partida, um empate será suficiente para a classificação.

Depois da derrota na estreia para os 'Bleus', os Estados Unidos reagiram ao golear os neozelandeses por 4 a 1, futuros adversários dos companheiros de Alexandre Lacazette.

Com três pontos, os americanos e os 'Kiwi' vão lutar pela vaga nas quartas de final na terça-feira. Guiné está em último lugar, ainda sem pontuar.

Se conseguirem chegar a essa fase, os jogadores de Thierry Henry vão enfrentar uma seleção do Grupo B, que está muito em aberto, com quatro equipes empatadas com três pontos após duas rodadas.

