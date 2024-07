A inflação nos Estados Unidos caiu ligeiramente em junho, em linha com as expectativas do mercado, chegando a 2,5% em termos anuais, após 2,6% em maio, de acordo com o índice PCE, publicado pelo Departamento de Comércio nesta sexta-feira (26).

Em um mês, o preços subiram 0,1%, após permanecerem estáveis no mês anterior.

O índice PCE, principal seguido pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano), caminha na mesma direção que o índice de preços ao consumidor (IPC), publicado no início de julho e no qual as aposentadorias estão indexadas. Este indicador apresentou desaceleração para 3% em um ano, chegando a cair 0,1% em um mês.

A variação do último mês está de acordo com a expectativa dos analistas, que esperavam uma alta dos preços de 0,1% no mês, segundo um consenso publicado pelo site briefing.com.

A inflação subjacente, que exclui os dados voláteis sobre alimentos e energia, se manteve estável ao longo do ano em 2,6%, como em maio, mas aumentou ligeiramente durante o mês, para 0,2%, face a 0,1% no mês anterior, novamente em linha com o estimado.

É provável que este número seja visto como uma boa notícia para os mercados, que buscam qualquer sinal que permita antecipar o primeiro corte nas taxas de juros por parte do Fed, esperado no início do ano para o primeiro semestre, mas que foi adiado repetidamente devido à inflação persistente.

Após uma queda acentuada em 2023, a inflação se estabilizou durante os primeiros seis meses do ano em um nível acima do objetivo de longo prazo de 2% do Fed, levando as autoridades a agirem com paciência e cautela.

Os dirigentes do banco central americano reiteraram que sua decisão sobre a primeira redução de taxas seria baseada no conjunto de dados macroeconômicos, com o objetivo de garantir que a inflação evolua "de forma sustentável" para 2%, como dito regularmente pelo presidente do Fed, Jerome Powell.

els/de/db/val/yr/aa