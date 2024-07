O ex-jogador Zico, convidado pela delegação olímpica brasileira para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, apresentou um boletim de ocorrência pelo roubo de uma bolsa, o que levou à abertura de uma investigação, informou o Ministério Público da capital francesa nesta sexta-feira (26).

O ex-camisa '10' do Flamengo, de 71 anos, afirmou que "uma bolsa que continha objetos de valor foi roubada de seu veículo com a janela aberta, no 19º arrondissement" [distrito], no norte de Paris, disse o promotor, confirmando informações do Le Parisien.

Segundo o jornal, o valor do roubo é avaliado em "500.000 euros" (R$ 3 milhões), correspondente a "um relógio Rolex, um pingente de diamantes e dinheiro em espécie no valor de 2.000 euros (R$ 11.462)".

Estes danos estão "muito superestimados", afirmou uma fonte próxima à investigação consultada pela AFP.

A Brigada de Repressão ao Banditismo da polícia judiciária de Paris confirmou que está investigando o caso.

