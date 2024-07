O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (24) que há espaço para novas vozes no país, no que pode ser seu último discurso à nação do Salão Oval.

"Há um tempo e um lugar para longos anos de experiência na vida pública. Também há um tempo e um lugar para novas vozes, vozes frescas, sim, vozes jovens", disse, acrescentando que abandonou a corrida por um segundo mandato para "unir" o Partido Democrata.

