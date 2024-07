A França do técnico Thierry Henry obteve uma grande vitória sobre os Estados Unidos por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), pela primeira rodada do grupo A do torneio de futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

No estádio Vélodrome em Marselha, o veterano Alexandre Lacazette, capitão dos 'Bleus', abriu o placar já no segundo tempo com um belo chute de longe (61'). Michael Olise ampliou pouco depois (69') após receber uma assistência de Lacazette e o zagueiro Loïc Badé fechou o placar na reta final com uma cabeçada (85').

O triunfo na estreia dá aos 'Bleus' o impulso necessário para buscar o segundo ouro de sua história, depois do conquistado em Los Angeles-1984, quando derrotaram o Brasil na final.

Na outra partida do Grupo A, a Guiné do meio-campista Naby Keita fez seu retorno às Olimpíadas, evento em que não participava desde o México-1968, com uma derrota por 2 a 1 para a Nova Zelândia, em Nice.

A segunda rodada, em que já podem ser definidas alguns classificados para as quartas de final, será disputada no sábado.

- Israel e Mali empatam, Japão goleia Paraguai -

Pelo Grupo D, Israel e Mali fizeram uma partida cercada de tensão no Parque dos Príncipes, em Paris, onde as autoridades ficaram em alerta para possíveis incidentes entre apoiadores e opositores do Estado israelense, devido ao conflito em Gaza. O presidente israelense Isaac Herzog esteve presente.

Exceto por pequenos atritos nas arquibancadas, alguns envolvendo pessoas carregando a bandeira palestina e vaiando o hino israelense, a partida transcorreu com tranquilidade e foi encerrada com aplausos após um empate em 1 a 1.

Os israelenses abriram o placar com um gol contra de Hamidou Diallo no início do primeiro tempo (56') e pouco depois Cheickna Dombia deixou tudo igual (63').

Na mesma chave o Japão atropelou mais cedo a seleção do Paraguai do veterano goleiro Gatito Fernandez e do atacante Julio Enciso, com uma goleada de 5 a 0 em Bordeaux.

Os gols foram marcados por Shunsuke Mito (19' e 63') Rihito Yamamoto (69') e Shota Fujio (81' e 87').

