A Dinamarca aguarda um pedido de extradição do Japão para se pronunciar sobre o destino do militante contra a caça de baleias Paul Watson, preso no domingo na Groenlândia, informou o Ministério da Justiça dinamarquês nesta quarta-feira (24).

"A extradição da Groenlândia para seu julgamento em outros países só pode acontecer após um pedido de extradição que emitiu a ordem de prisão", explicou o Ministério em uma mensagem enviada à AFP.

"Agora o Ministério espera um pedido formal das autoridades japonesas. Esse pedido de extradição deve apresentar a até 30 dias depois da prisão", acrescentou.

O canadense-americano Watson foi preso no domingo na Groenlândia, território autônomo dinamarquês, por uma ordem de prisão internacional emitida pelo Japão.

O ativista de 73 anos foi preso em seu barco quando estava em Nuuk, capital da Groenlândia, para reabastecer durante sua viagem para “interceptar” um baleeiro japonês no Pacífico Norte, informou a Fundação Captain Paul Watson (CPWF).

Het Laatste NieuwsWatson, que estrelou o reality show “Whale Wars” e fundou as organizações Sea Shepherd e a CPWF, ficou conhecido por suas ações ousadas, incluindo confrontos diretos com navios baleeiros no mar.

O ativista é procurado pelo Japão sob a acusação de ter causado danos e ferimentos em dois incidentes com um navio baleeiro japonês no Oceano Antártico em 2010.

O governo japonês disse nesta quarta-feira que havia “feito um longo lobby junto às autoridades dos países envolvidos” para garantir a prisão de Watson.

O ativista vive na França há um ano.

ef/phy-chv/cm/mas/zm/dd/aa