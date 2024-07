Seis militares italianos são suspeitos de homicídio culposo ao término da investigação sobre o naufrágio de uma embarcação de migrantes em Cutro (Calábria), que causou a morte de 94 pessoas em fevereiro de 2023, indicou o Ministério Público nesta terça-feira (23).

Os supostos crimes de "naufrágio involuntário e homicídio culposo" pairam sobre quatro oficiais de aduanas (GDF) e sobre dois oficiais da Guarda Costeira, disse o Ministério Público da cidade calabresa de Crotone em um comunicado.

Na madrugada de 26 de fevereiro de 2023, um barco da Turquia, com cerca de 175 pessoas a bordo, afundou a poucos metros da costa de Cutro, na Calábria.

As autoridades marítimas, especialmente a Guarda Costeira, são suspeitas de não terem reagido com rapidez suficiente às informações que indicavam a presença de uma embarcação sobrecarregada na área.

O Judiciário abriu uma investigação sobre as circunstâncias da tragédia que causou a morte de 94 pessoas, incluindo muitas crianças, e um número não especificado de pessoas desaparecidas.

O gabinete do promotor disse que “nos últimos dias” notificou as seis pessoas com um “aviso de encerramento da investigação” contra elas, que precede o pedido para enviá-las a julgamento.

O documento também menciona a “negligência óbvia na aplicação das regras impostas pelas leis europeias e nacionais nesse tipo de situação”.

Os quatro oficiais da GDF são suspeitos de “omissão” em suas comunicações com a Guarda Costeira, pois supostamente não mencionaram as dificuldades encontradas pelos barcos devido ao mau tempo e às condições do mar, de acordo com a mesma fonte.

Os dois oficiais da guarda costeira são suspeitos de “não terem solicitado as informações necessárias para ter uma ideia precisa” das atividades da GDF e de terem feito “uma avaliação errada” da situação.

O Ministério Público lembra que na noite anterior ao naufrágio, um avião da Frontex, a agência europeia de fronteiras, havia alertados as autoridades italianas sobre a presença de uma embarcação em direção ao litoral da Calábria.

