O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu, nesta segunda-feira (22), continuar trabalhando para pôr fim à guerra em Gaza durante seus últimos meses no cargo, depois de desistir da candidatura à reeleição.

"Estarei trabalhando muito de perto com os israelenses e com os palestinos para tentar descobrir como podemos fazer a guerra em Gaza terminar, alcançar a paz no Oriente Médio e trazer todos esses reféns para casa", disse Biden em um telefonema público ao seu quartel-general de campanha, que agora está apoiando a vice-presidente Kamala Harris.

