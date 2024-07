Aspirante de última hora à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris corre contra o tempo para construir uma imagem junto aos eleitores, e os usuários das redes sociais não demoraram para sinalizar apoio, inundando a internet com brincadeiras envolvendo "coqueiros" e outros memes.

As postagens sobre a vice-presidente democrata estão em uma crescente nas últimas semanas, já que seu 'fandom' (base de fãs) - conhecido como "KHive" - vinha pressionando por seu nome como uma alternativa ao de seu chefe, o presidente Joe Biden, para disputar as eleições contra o republicano Donald Trump em novembro.

Agora, com a decisão de Biden de desistir da disputa presidencial e apoiar a vice-presidente, muitos se juntaram a esse pleito com um tsunami de memes e entusiasmo nas redes.

Tudo começou com um coqueiro. No ano passado, quando Harris discursava na Casa Branca sobre educação, ela fez menção a algo que, quando criança, costumava ouvir de sua mãe.

"Às vezes, ela nos dava uma bronca e dizia: 'Não sei o que há de errado com vocês jovens. Vocês acham que acabaram de cair de um coqueiro? Vocês existem no contexto de tudo aquilo que vivenciam e do que veio antes de vocês'", disse.

A citação incomum, junto com clipes em que aparece dançando, suas gargalhadas às vezes embaraçosas e outros momentos um pouco desconcertantes, tornaram-se referências instantâneas sobre a maneira - na melhor das hipóteses, confusa - na qual a internet vê Kamala Harris.

Depois do desempenho desastroso de Biden no debate contra Trump, que inflamou temores sobra sua idade com pedidos para que se afastasse da disputa, o KHive deixou sua marca, com muitos usuários das redes sociais declarando-se "coqueirizados".

Criadores de conteúdo fizeram vídeos com trechos de seus discursos e suas danças no TikTok, e, num piscar de olhos, emojis de coqueiro apareceram em toda parte.

Alguns políticos democratas que apoiam sua indicação não demoraram para surfar essa onda. "Senhora vice-presidente, estamos prontos para ajudar", publicou o senador pelo Havaí, Brian Schatz, junto com uma foto de um homem escalando um coqueiro.

"Você acha que eu acabei de cair de um coqueiro?" escreveu o governador de Illinois, JB Pritzker, logo após descartar sua própria candidatura e se colocar ao lado de Harris.

A febre dos memes de Kamala Harris parece preencher um vazio que havia na campanha de Biden, que tentou usar algo que inicialmente seria depreciativo – as piadas dos republicanos sobre o atual presidente - e inverter o roteiro.

Mas Biden sempre teve enorme dificuldade para atrair um eleitorado mais jovem, e alguns americanos viam as ações de sua campanha como tentativas forçadas e ridículas de se conectar com as novas gerações.

"As tentativas de Harris [de se conectar com os mais jovens] tendem a parecer mais autênticas, e até divertidas", escreveu Charlie Warzel na revista The Atlantic.

Ainda assim, a internet é um ambiente volátil, e a campanha de Harris terá de se esforçar para manter o equilíbrio enquanto tenta atrair o público mais jovem.

A disputa segue em terreno desconhecido, mas tudo indica uma mudança geracional mais ampla na medida em que Biden passa o bastão – e Trump, aos 78 anos, torna-se o candidato presidencial mais velho da história dos Estados Unidos.

Como Mark Stern, da revista Slate, escreveu no X, "os republicanos que observavam com alegria Biden ser destruído no TikTok [...] agora estão percebendo com horror que não podem impedir a máquina de memes de transformar Kamala em um ícone jovem deste verão".

