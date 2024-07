O zagueiro uruguaio Ronald Araújo passou por cirurgia na Finlândia para tratar uma lesão na coxa, informou seu clube, o Barcelona, nesta segunda-feira (22), sem dar um prazo de retorno para o jogador.

Araújo "foi operado satisfatoriamente da lesão no tendão do músculo isquiotibial da coxa direita", anunciou o clube espanhol em comunicado.

"A cirurgia foi realizada pelo doutor Lasse Lempainen, sob a supervisão dos médicos do clube, em Turku (Finlândia)", acrescenta a nota.

O zagueiro de 25 anos se lesionou no dia 7 de julho, no jogo de quartas de final da Copa América entre Uruguai e Brasil, que terminou com vitória na 'Celeste' nos pênaltis por 4-2.

Araújo sentiu a coxa em uma ação sem contato no primeiro tempo, quando tentava cortar um cruzamento.

