O ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, visitará a China de 23 a 25 de julho, para participar de diálogos sobre como encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia, importante aliado de Pequim.

"O principal tema em discussão será a busca por meios para deter a agressão russa e o papel da China para alcançar uma paz duradoura e justa", indicou a chancelaria ucraniana em um comunicado.

As autoridades chinesas confirmaram a visita de Kuleba.

O presidente chinês, Xi Jinping, nunca condenou a invasão russa da Ucrânia, mas defende o princípio da integridade territorial dos Estados, que inclui a Ucrânia.

A China não participou de uma cúpula sobre a paz na Ucrânia que Kiev organizou na Suíça em junho, em protesto pela Rússia não ter sido convidada.

Agora, a Ucrânia quer elaborar um plano de paz e planeja convidar Moscou para uma eventual segunda cúpula.

A Rússia, entretanto, exige a rendição da Ucrânia para pôr fim à guerra, exigindo que Kiev renuncie à aliança com as potências ocidentais e concorde em ceder as cinco regiões que ocupa, total ou parcialmente.

