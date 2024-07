O balanço do bombardeio israelense na cidade de Hodeida, no Iêmen, subiu para seis mortos, informaram neste domingo (21) as autoridades sanitárias dos rebeldes houthis.

Em um comunicado divulgado pela mídia houthi, o Ministério da Saúde indicou que "seis pessoas foram martirizadas, três ainda estão desaparecidas e outras 83 ficaram feridas" nos bombardeios israelenses de sábado, revisando para cima um número anterior, que registrava três mortos e 87 feridos.

bur-ho/tp/jvb/zm/aa