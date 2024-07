O secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, considerado o dirigente mais poderoso do país, no cargo desde 2011, morreu aos 80 anos, anunciou o partido em um comunicado.

"Devido a sua idade avançada e a uma doença, morreu às 13h38 (03h38 no horário de Brasília) de 19 de julho de 2024" em um hospital militar da capital, Hanói, indicou o comunicado.

Na véspera, o partido informou que Nguyen Phu Trong havia cedido temporariamente o poder por motivos de saúde e que seria substituído de forma interina pelo presidente To Lam, de 67 anos, que habitualmente desempenha um papel simbólico.

Na estrutura política do regime, o poder cabe ao secretário-geral do Partido Comunista, acima do presidente, do primeiro ministro e do presidente da Assembleia Nacional.

No cargo desde 2011, Trong alcançou notável longevidade no poder, mas seu estado de saúde alimentou dúvidas sobre se permaneceria até à eleição de um sucessor do partido no congresso prevista para 2026.

Durante seus anos no cargo, o Vietnã sofreu uma deriva autoritária, segundo os grupos de defesa dos direitos humanos.

Suas políticas contribuíram para ampliar o controle do aparato comunista sobre o país em um momento de auge do comércio, mas às custas das liberdades fundamentais.

Considerado um tecnocrata com boas relações com Pequim, Trong estruturou o partido à sua volta e foi beneficiado por uma década de crescimento econômico que reforçou sua legitimidade.

Foi o idealizador de uma campanha que levou à Justiça a mais de 4.400 pessoas por mais de 1.700 casos de corrupção e fraude desde 2021.

To Lam, ex-ministro de Segurança Pública, posiciona-se como o candidato melhor situado para sucedê-lo.

A morte de Nguyen Phu Trong ocorre dois dias antes do 70º aniversário dos Acordos de Genebra, que encerraram a Guerra da Indochina e selaram a divisão do Vietnã entre o norte comunista e o sul pró-EUA.

