O jovem zagueiro francês Leny Yoro, que estava no Lille, fechou um acordo com o Manchester United de cinco anos, com mais um ano como opção, anunciaram nesta quinta-feira (18) os dois clubes.

"Com apenas 18 anos, Yoro já participou de 60 jogos pela equipe principal do Lille. Na temporada passada foi incluído no time ideal da Ligue 1, depois de ter ajudado seu clube a terminar em quarto lugar no campeonato", destaca o clube inglês num comunicado.

Nenhum dos clubes especificou o custo da operação, mas a imprensa estima que poderá chegar a 70 milhões de euros (cerca de R$ 424,2 milhões pela cotação atual), incluindo bônus.

"Assinar com um clube do tamanho e ambição do Manchester United, tão cedo na minha carreira, é uma honra incrível", comentou Yoro no comunicado do clube inglês.

"Conheço a história dos jovens jogadores do Manchester United e tenho a sensação de que é o melhor lugar para desenvolver o meu potencial e alcançar as minhas ambições", acrescentou.

A saída de Leny Yoro do Lille era esperada há semanas, mas o destino não estava tão claro. Também houve especulações sobre o interesse do Real Madrid, que acabou não se concretizando.

"Leny é um dos jovens zagueiro mais promissores do futebol mundial", comemorou Dan Ashworth, diretor esportivo do Manchester United.

