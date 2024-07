O argentino Thiago Agustín Tirante, 121º do mundo, foi uma das grandes surpresas nesta quarta-feira (17) ao eliminar o russo Andrey Rublev, oitavo do ranking da ATP e primeiro cabeça de chave, pela segunda rodada do torneio no saibro de Bastad, na Suécia.

Tirante venceu a última partida do dia em três sets, com parciais de 7-6 (7/5), 3-6 e 6-4.

Nas quartas de final, o argentino enfrentará o espanhol Roberto Carballés Baena (54º), que derrotou o cazaque Denis Yevseyev (160º) por 2-6, 6-3 e 6-2.

A outra surpresa do dia foi a vitória do brasileiro Thiago Monteiro (85º) sobre o norueguês Casper Ruud, número 9 do mundo e segundo cabeça-de-chave, com um duplo 6-3.

Ruud, finalista em 2022 e 2023 em Roland Garros, e semifinalista neste ano, sofreu a primeira derrota para Monteiro, a quem havia vencido nas três vezes anteriores em que haviam se enfrentado.

O norueguês segue no torneio de duplas, onde joga pela primeira vez ao lado do espanhol Rafael Nadal.

Após vencerem na estreia na segunda-feira, Ruud e Nadal derrotaram a dupla formada pelo francês Theo Arribagé e o russo Roman Safiullin nas quartas de final nesta quarta-feira, por 6-4, 3-6 e 12/10.

"Nós desfrutamos. Foi uma partida cheia de emoções no final, com um bom nível contra dois bons jogadores", comemorou Nadal após o triunfo.

-- Torneio ATP de Bastad

- Simples - Segunda rodada:

Thiago Agustín Tirante (ARG) x Andrey Rublev (RUS/N.1) 7-6 (7/5), 3-6, 6-4

Roberto Carballés (ESP) x Denis Yevseyev (CAZ) 2-6, 6-3, 6-2

Duje Ajdukovic (CRO) x Pavel Kotov (RUS/N.8) 7-6 (9/7), 3-6, 6-3

Thiago Monteiro (BRA) x Casper Ruud (NOR/N.2) 6-3, 6-3

chc/jde/pm-dr/aam/am